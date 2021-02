Avanza una importante obra de cloacas para Don Orione y Claypole

El Municipio de Almirante Brown informó que avanza a todo ritmo la construcción de una planta de bombeo destinada a evacuar los afluentes cloacales del colector Brown 1. Esta obra, que ejecuta el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), beneficiará a más de 50 mil vecinas y vecinos tanto de Don Orione como de un sector de la localidad de Claypole. Desde el Municipio, que encabeza el intendente Mariano Cascallares, explicaron que la planta está ubicada Humahuaca y De Luca y evacuará el colector cloacal que va desde el barrio Altos de Castillo hasta la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Don Orione, y que permitirá extender el servicio a las vecinas y vecinos de los barrios Libertad, Don Orione Viejo, Navales, Suther 1 y 2, entre otros. Estos trabajos que como se indicó lleva adelante el organismo provincial OPISU también beneficiarán a los usuarios del servicio del barrio El Cerrito de Claypole y Las Latitas de Don Orione. Vale recordar que el Municipio cedió en comodato el terreno donde la Provincia construye dicha planta que entregará a AySA, con un plazo de ejecución de diez meses. La Comuna browniana viene realizando un fuerte trabajo articulado con diferentes obras junto al Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, lo que permitió materializar numerosas mejoras en la infraestructura de los barrios Libertad y Don Orione Viejo que van desde nuevos asfaltos de hormigón armado, la instalación de luces Led, obras hidráulicas y de cloacas y agua potable, hasta la construcción de una hermosa plaza.

Both comments and pings are currently closed.