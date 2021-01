El municipio de Almirante Brown lanzo una variada oferta de talleres de verano

El Municipio de Almirante Brown abrió la inscripción a los talleres culturales de verano que ofrecerá desde febrero próximo de manera virtual. La propuesta del Instituto Municipal de las Culturas es muy variada, e incluye actividades para personas con discapacidad. La Comuna que conduce Mariano Cascallares informó que la inscripción se prolongará hasta el martes 2 de febrero próximo. VERANO CULTURAL El Verano Cultural 2021 en Almirante Brown prevé talleres de música, canto, danza, literatura y comedia musical, entre otras muchas actividades. Cabe consignar que, entre los talleres virtuales de promoción de la literatura se cuentan los de Análísis de Literatura Policial (los lunes de 16 a 18 horas),con Carla Viscosi; de Análisis de obras de teatro (los martes de 18 a 20 horas), con Agustina Delenko; de Introducción a la Poesía (los miércoles de 17 a 19 horas), con Nuria Benítez; y escritura de cuentos (los jueves de 19 a 21 horas) con Matías Fernández Fusal. También habrá talleres virtuales abiertos de la Orquesta Municipal de Tango del Instituto Municipal de las Culturas. En tal sentido, la propuesta abarca Canto (los viernes desde las 16 horas), con Mariana Novoa; Repertorio e interpretación (los viernes, desde las 17,30 horas) con Diego Dimartino; Bandoneón en la música argentina (los miércoles, desde las 16 horas), con Nicolás Fontana; Bajo y contrabajo en la música argentina (los jueves desde las 18 horas), con Juan Fracchi; Cuerdas en el tango (los viernes desde las 18 horas), con Cinthia Killian, Carolina Mior y Maxi Noriega; Estilos de tango (los miércoles desde las 18 horas), con Ignacio Martínez Lallis y Violoncelo (los jueves desde las 19 horas), con Robert Recalde. Pero, además, habrá talleres de tango danza (los miércoles de 19 a 20,30 horas), con María Fernanda Carrizo, Mauricio Andrada y Ballet Expresiones de Tango del ICAB; Técnica vocal (los miércoles de 18 a 19 horas), con la soprano Ingrid Golan; de Estilización folclórica (recreaciones coreográficas, malambo, boleadoras), los sábados desde las 17,30 horas con la Compañía Natal; de Danza Clásica para principiantes y alumnos intermedios (los sábados desde las 17,30 horas), con Julieta Páez; y de comedia musical (los martes desde las 13 horas), con Denise Chacón. Los interesados pueden inscribirse ingresando en https://forms.gle/y1Gi2aafkhFnJkENA Por mayores informes y consultas contactar por Whatsapp al 11-4144-8293 de 9 a 15 o bien por correo electrónico a la casilla talleres@brown.gob.ar TALLERES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Por su parte, los talleres para personas con discapacidad incluyen Murga, música, artes visuales, danza, expresión con clases grabadas y acompañamiento por Zoom, así como danzas urbanas, arte, fotografía y narración. Así se informó desde el Municipio que conduce Mariano Cascallares. La oferta en este caso es de talleres virtuales de Murga (de martes a jueves, a las 16 horas) con el programa Verte Volar (acompañamiento por zoom); Artes visuales (arte carnavalesco, en instrumentos, pelucas y máscaras (los martes desde las 15 horas, con Agustina Blanco y Florencia Terreni (incluye acompañamiento por zoom); Danza, Murga y Expresión (los miércoles desde las 18 horas y acompañamiento por zoom), con Florencia Pap; Música -toques de percusión con instrumentos reciclados y canto, con complemento con Zoom, los jueves desde las 15,30 horas, con Eduardo Barrios y Gonzalo Díaz. La propuesta del ICAB se completa con Danzas urbanas (los lunes desde las 19 horas), con Daiana Domínguez; Narración oral (los miércoles desde las 18 horas) con Marcela Jorge; Arte para la niñez (de 6 a 11 años), los viernes desde las 17,30 horas, con Nicolás Bustos, y Fotografía (los jueves desde las 10 horas), con José Cabrera. Darán comienzo el 8 de febrero próximo y los interesados pueden inscribirse contactando a la casilla de correo culturainclusivabrown@gmail.com EN LA FUNDACIÓN SOLDI A su vez, el Verano Cultural 2021 incluye talleres virtuales –con cupos limitados- de teatro, comedia musical y coro desde la Fundación Soldi, sita en Gorriti y Obligado de Glew. En tal sentido, los jueves de 17,30 a 20,30 horas habrá talleres de teatro. Estarán a cargo de Nicolás Ligorria Ozón. Por su parte, los sábados, de 18,30 a 19,30 horas se desarrollará el taller de comedia musical, con Agustina Sallaberry. A su vez, los miércoles de 17 a 20 horas, habrá taller de coro, a cargo de Darío Díaz. Los interesados pueden inscribirse contactado con la casilla de correo electrónico talleresfundacionsoldi@gmail.com.

