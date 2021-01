Cascallares recorrió obras en escuelas del distrito

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió el avance de obra de la creación del Centro de Educación Agraria Nº1 y también los trabajos de refacción, pintura y mantenimiento en la Escuela Primaria Nº11, ambos establecimientos de la localidad de Ministro Rivadavia. La jornada comenzó con la visita a la Escuela Primaria Nº11, ubicada en Juan B. Justo al 600, donde el jefe comunal dialogó con la directora, Norma Domínguez, sobre las tareas concretadas en el establecimiento educativo. Estas obras se realizan en articulación con la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, en el marco del plan “Escuelas a la Obra”, a través de un convenio con el gobierno bonaerense, en el lugar se realizó la instalación nueva de gas, la colocación de artefactos de calefacción y la desobstrucción de todos los caños pluviales, cañerías y cámaras. A esto se sumó también la refacción y puesta en valor del comedor y trabajos de pintura en todo el edificio. Luego, el intendente Mariano Cascallares recorrió los avances en la obra para la creación del Centro de Educación Agraria Nº1, ubicado al lado de la Escuela Primaria Nº11 y a metros de la Granja Educativa Municipal. Allí se están construyendo dos aulas, una galería conectora y una dependencia, todo con una inversión íntegra del Municipio de Almirante Brown. Se trata de un centro de formación profesional de carácter agropecuario que estará destinado principalmente a mayores de 18 años con secundario completo o en curso. De la jornada participaron también el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola; el presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera; el consejero escolar Ezequiel Mars y la inspectora Jefa Distrital, María Inés Centurión, entre otros.

