Arriba este mediodía a Moscú el nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas que traerá más vacunas

El avión de Aerolíneas Argentinas que traerá desde Rusia una nueva partida de dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus llegará hoy a Moscú, y está previsto que retorne al país mañana antes del mediodía. La aeronave Airbus 330-200, con la nominación AR1062, despegó a las 21.10 de ayer con destino a la capital de Rusia y llegará a esa ciudad hoy aproximadamente a las 13 hora de Argentina. El primero de los vuelos que transportó la primera partida de vacunas llegó a la Argentina el 24 de diciembre con 300.000 dosis, mientras que el segundo lo hizo el 16 de este mes con la misma cantidad, para completar la inmunización de 300.000 personas que ya están siendo inoculadas en todo el país. La travesía Tal como ocurrió con los otros dos viajes, este vuelo a Moscú se concreta de forma directa -sin escala técnica-, bajo la denominación de “ferry”, es decir, cuando la aeronave va vacía, solo con su tripulación de cabina e incluso técnicos de mantenimiento y de carga, según el caso. La travesía también está a cargo de 10 tripulantes, entre pilotos y copilotos, que se irán alternando al comando de la nave, a los que se suman despachantes, técnicos y personal de carga, para llegar a 18 personas. Está previsto que el viaje demande entre 15 y 16 horas. El tiempo de carga en Moscú, partiendo de la base de las experiencias anteriores, no debería demandar más de cinco horas, por lo que el avión estaría despegando desde la capital rusa, tras completar la recepción de las vacunas y cumplir con los trámites aduaneros, antes de la medianoche de este miércoles. Inicialmente, se analizaba que el vuelo partiera el domingo pasado, pero se postergó por razones logísticas locales y de Moscú.

