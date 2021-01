El municipio instaló un nuevo puente peatonal sobre el Arroyo del Rey

El Municipio de Almirante Brown colocó un puente peatonal en la calle Diomede, en el límite entre las localidades de Burzaco y Malvinas Argentinas, en el marco de la obra de revestimiento en el Arroyo del Rey. Se trata de una estructura metálica de 18 metros de largo con chapa estampada, el cual permitirá el cruce de los vecinos y vecinas, facilitando el acceso y sumando para la seguridad en la zona. La incorporación del puente se produjo en el marco de las obras de revestimiento que se concretan en el brazo Diomede, en el Arroyo del Rey, donde se llevó adelante una histórica obra hidráulica para evitar anegamientos e inundaciones en la zona. Para ello resulta clave el trabajo articulado entre el Municipio de Almirante Brown y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, en el lugar también se prevé la concreción de veredas de acceso y la instalación de guarda rails para los vehículos que circulan por esa zona de nuestro distrito. Además, el Municipio de Almirante Brown, que encabeza el intendente Mariano Cascallares, ya concretó la pavimentación de la calle Diomede desde Buenos Aires hasta el arroyo y los trabajos de parquización del boulevard y plazoletas, mejorando la vinculación en todo el barrio.

