El Gobierno anunció rebaja de precios de hasta 30% en cortes de carne vacuna

El Gobierno nacional anunció esta tarde la puesta en marcha de un acuerdo de precios que comprenderá a un total de diez cortes de carne vacuna, que se comercializarán con valores hasta 30 por ciento menor que los promedios registrados a fines de diciembre pasado y que se extenderán a lo largo del corriente año con una revisión trimestral. La rebaja de hasta 30 por ciento en los precios comprenderá a los cortes más representativos de carne vacuna, entre los que se encuentran la tira de asado, el vacío, el matambre, la tapa de asado, cuadrada-bola de lomo y carnaza, con un volumen de 6.000 toneladas por mes, anunciaron esta tarde las autoridades nacionales en una conferencia de prensa. En los supermercados, las ofertas estarán disponibles los fines de semana y los miércoles de las primeras 3 semanas de cada mes; mientras que en el Mercado Central, todos los días. El Gobierno anunció rebaja de precios de hasta 30% en cortes de carne vacuna El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde en su despacho de Casa Rosada a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; y a la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; para sellar el acuerdo. También tomaron parte del acuerdo representantes de la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA) y los supermercados agrupados en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). En ese marco, el Presidente valoró “el esfuerzo que han hecho” los frigoríficos y les solicitó que “más allá de que celebro que puedan exportar, les pido que cuiden el bolsillo de los argentinos”. El acuerdo se extiende a diez cortes de carne vacuna. Luego en conferencia de prensa, realizada también en Casa de Gobierno, Kulfas dijo que en la reunión con los empresarios cárnicos “se fortaleció la oferta de carnes a precios populares”, con rebajas “de entre el 15 y 30 por ciento, según el corte”, con valores que se “retrotraen a comienzos de noviembre” pasado. Kulfas anunció que los nuevos precios “estarán disponibles en algunos lugares desde este fin de semana y en otros a partir de la semana que viene”, en 1.600 bocas de expendio y en el Marcado Central, y calificó al acuerdo de “importante” ya que es “12 o 13 veces más bajo que otros realizados anteriormente”. El ministro indicó que el acuerdo con la carne “es el primer paso” para extenderlo luego a otros sobre “frutas y verduras”. En la conferencia de prensa, Basterra precisó que el acuerdo se logró a partir de “una articulación con el sector exportador para la provisión de cortes prioritarios en la estructura de consumo de carne argentina, sin descuidar el comercio exterior y el ingreso de divisas”.. Matías Kulfas realizando los anuncios El ministro manifestó que 3.000 toneladas mensuales las aportarán los frigoríficos y las otras 3.000 los supermercados, cifra que consideró “suficiente para tener una oferta de referencia” y que estará “en todas las provincias, con un claro sentido federal”. Basterra indicó que el acuerdo “marca una referencia de precios” para que “el resto de la oferta de carne tenga un punto de comparación” y “lleve los precios a niveles que sean accesibles a la población”. El titular de la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca destacó que en 2020 la Argentina “cumplió con la cuota Hilton” de exportación de carne vacuna de alta calidad a la Unión Europea y “la cuota a Estados Unidos”. Sobre esta última contó que en el gobierno del expresidente Mauricio Macri “se exportaban 4.000 toneladas” a ese destino “y en 2020, con pandemia, se vendieron 20.000 toneladas”, en un contexto de mercado externo que mejoraron las rentabilidades de los frigoríficos”. En tanto, Español señaló que “se suma un programa más que marca una política de precios de referencia” para “tener una idea más clara de cuánto valen las cosas”. La funcionaria expresó que es un programa que irá a lo largo “del tiempo”, con “determinadas revisiones” con “una política de sumar frigoríficos y bocas de expendio” con grandes cadenas y mayoristas para, en una segunda etapa, “llegar a los centros de proximidad”. Español recordó que en 2020 “se hicieron 34.000 fiscalizaciones de precios y abastecimiento” en combinación con las provincias y los municipios que “continuará con este programa”, y además “se evaluará la demanda para ver en qué lugar se necesitará ampliarlo” para “pensar un mejor acuerdo después del 31 de marzo”. Ravetinno indicó que el Presidente “se involucra mucho en este tema porque conoce el sector y habla con números que respaldan los comentarios que hacen” y subrayó que en la conversación que tuvo hoy le pidió “en el futuro ampliarlo”. El empresario dijo que Argentina “es uno de los mayores consumidores a nivel mundial”, con 120 kilogramos de carnes en general por habitante por año. Ravetinno admitió que “hubo aumentos estacionales, por las fiestas, por el precio del maíz, por algún tema impositivo y también un poco por especulación”, y aclaró que están “para actuar y corregir eso”.

Both comments and pings are currently closed.