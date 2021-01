Inscriben en la delegaciones municipales para vacunarse contra el Covid-19

El Municipio de Almirante Brown, que conduce el intendente Mariano Cascallares, informó que para facilitar la inscripción en el programa provincial “Buenos Aires Vacunate” de los vecinos en general y especialmente para quienes no tienen acceso a Internet, la Comuna browniana dispuso que podrán realizar el trámite en las distintas delegaciones municipales en cada una de las localidades. La inscripción en las delegaciones se puede concretar de lunes a viernes entre las 8 y las 14 horas. Con sólo presentarse en la Delegación Municipal de cada localidad browniana, personal capacitado brindará información y aesoramiento sobre como inscribirse, y acompañará a las vecinas y los vecinos a realizar el trámite en el lugar. “Seguimos trabajando junto a la Nación y a la Provincia de Buenos Aires promoviendo que los vecinos ingresen en http://vacunatepba.gba.gob.ar. para inscribirse y recibiendo información y asesoramiento sobre el plan de vacunación en marcha”, indicó Mariano Cascallares. Los vecinos de Burzaco podrán acercarse a la delegación ubicada a pasos de la barrera en Roca y 9 de Julio de esa localidad; los de Calzada en la dependencia sita en General Güemes y Presidente Perón y los de Claypole en Bollini N° 160. En tanto, quienes habitan en San Francisco de Asís pueden hacerlo en la Delegación sita en avenida Eva Perón y Dufau de Don Orione; los de Glew podrán inscribirse en Sarmiento 380 y los de Longchamps, en la delegación sita en Avenida Chiesa y Burgwardt, frente a la estación ferroviaria. Los vecinos de Malvinas Argentina por su parte pueden inscribirse en Policastro N° 2389, los de José Mármol en las oficiales municipales ubicadas en la esquina de Bynnon y 20 de Septiembre, y los de Ministro Rivadavia en la ubicada en 25 de Mayo al 400. En San José los vecinos pueden inscribirse en la delegación sita en Salta N° 1915; en San Francisco Solano en la ubicada en Los Lirios N° 423, entre Glicina y No Me Olvides, mientras que los de Adrogué pueden hacerlo en el centro de atención ubicado en el Boulevard Shopping, en avenida Hipólito Yrigoyen al N° 13.200.

