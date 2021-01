El municipio de Almirante Brown profundiza los controles de precios

El Municipio de Almirante Brown informó que continúa llevando adelante inspecciones y recorridas por comercios de los barrios y las localidades controlando tanto la exposición de la mercadería y de los productos, como también la evolución de los precios. Estas acciones oficiales, que se articulan con Nación y Provincia, apuntan principalmente a defender en bolsillo de las vecinas y los vecinos brownianos. “El objetivo es que los comercios tengan los precios siempre bien exhibidos y que los mismos sean razonables, para lo cual se toma como referencia los valores del Mercado Central y del programa de Precios Máximos”, se indicó desde la Comuna que conduce Mariano Cascallares. Por estas horas los controles se focalizan en fruterías y carnicerías, aunque también alcanzan a las cadenas comerciales principalmente de productos alimenticios. El Municipio browniano recordó que para denunciar aumentos de precios o precios desmedidos está habilitada la línea de wats app 11 6002 9359 durante las 24 horas. Finalmente la Comuna precisó que estas acciones se desarrollan desde la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional en articulación con la Secretaría de Comercio de la Nación y también con la Provincia de Buenos Aires.

