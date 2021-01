Cascallares visitó la sede de San José del programa “Verano ATR”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, visitó la Escuela Secundaria Nº40 y la Escuela Primaria Nº15, de San José, una de las sedes en las que se desarrolla el programa “Verano ATR, a través de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. La jornada se realizó en los establecimientos ubicados en Alvear N° 5590, donde el jefe comunal dialogó con los chicos y chicas que participan de esta iniciativa pensada para realizar actividades recreativas y pedagógicas, manteniendo los protocolos sanitarios y de distancia. De las actividades participaron 14 alumnos y alumnas, quienes fueron divididos en dos grupos de 7. El Municipio, además, entregó materiales deportivos para las escuelas. “Estos espacios pedagógicos y de recreación son muy importantes, los cuales se llevan adelante manteniendo protocolos sanitarios y de distanciamiento social. Estamos trabajando muy fuerte con el sistema educativo provincial, pensando en la revinculación con la escuela de los alumnos y alumnas”, destacó Mariano Cascallares. En los establecimientos, además, se está llevando adelante una importante obra de reforma en el patio que comparten ambas escuelas. Se trata de un espacio de 550 metros cuadrados, que contará también con arcos de fútbol, palos y redes para voley y la creación de rampas en los accesos. De la jornada participaron también el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; la directora del programa ATR local, Sandra Aguirre y la inspectora jefa distrital, María Inés Centurión.

