Llegó a Almirante Brown la segunda dosis de la vacuna contra el COVID 19

Respetando todos los protocolos, y en el marco de un operativo sanitario y de seguridad, arribó esta mañana al Hospital Provincial Lucio Meléndez de Adrogué un nuevo lote de la vacuna Sputnik V. Se trata de la segunda dosis que ya está comenzando a ser aplicada al personal de la Salud de Almirante Brown. El arribo de las vacunas se enmarca en la campaña “Buenos Aires Vacunate”, el plan público, gratuito y optativoi de vacunación. En ese contexto, la Comuna browniana insistió en la necesidad de que las vecinas y los vecinos de nuestro distrito ingresen en el enlace http://vacunatepba.gba.gob.ar “para obtener información sobre el plan de vacunación público, gratuito y optativo más grande de la historia, y registrarse a los efectos de poder inmunizarse”, indicó el intendente Mariano Cascallares. En esta primera etapa la campaña de vacunación está dirigida al personal de Salud. Pero es importante ingresar y registrarse para poder recibir la notificación una vez que haya más dosis disponibles y entonces se amplíe el conograma de inmunización. El registro no implica una reserva de turno. El plan provincial de vacunación contra el coronavirus tiene como objetivo vacunar a toda la población mayor de 18 años, priorizando a los grupos con mayor vulnerabilidad frente al virus. Entre ellos, personal esencial (personal de salud, fuerzas de seguridad), docentes y auxiliares, personas mayores de 60 años y personas entre 18 y 59 años con enfermedades preexistentes.

