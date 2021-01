“Chiche” Duhalde, crítica: “El ‘caso Donda’ es terrible, a mí me da asco”

La polémica que se generó en torno a Victoria Donda, denunciada por ofrecer un cargo en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) a su empleada doméstica, generó críticas en el ámbito de la política. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández la ratificó al frente de la entidad. Una de las que cuestionó el caso fue Hilda “Chiche” Duhalde. “El ‘caso Donda’ es terrible y, sin embargo, ni a ella le parece importante. A mí me da asco que una persona que ocupa un cargo como ese sea capaz de tener a una empleada en la situación en que la tenía”, dijo en diálogo con Mirá lo que te digo, el programa de LN+. “Hay muchos dirigentes que están absorbidos por la corrupción”, dijo la ex primera dama y ex senadora. Y agregó qe “gran parte de la sociedad argentina que acepta y mira para otro lado”. Destacó como los grandes problemas del país que “hay leyes de transparencia que duermen en el Congreso y no se tratan. Todos serán parches si no terminamos con la corrupción y la drogadicción en la Argentina”.

Both comments and pings are currently closed.