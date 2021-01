Comienza la campaña de vacunación con la segunda dosis de la Sputnik V

Los trabajadores de la salud, que fueron los primeros en recibir la vacuna Sputnik V el 29 de diciembre, cuando el país comenzó la campaña de vacunación contra el coronavirus, recibirán a partir de hoy la segunda dosis al cumplirse los 21 días desde la primera aplicación, para completar su inmunización frente a la Covid-19. La segunda partida de 300.000 dosis de la vacuna rusa, que contiene el segundo componente, llegó al país el pasado sábado en un vuelo de Aerolíneas proveniente de Moscú. Este nuevo lote de vacunas, que tiene que ser conservado a una temperatura inferior a 18 grados bajo cero, fue descargado del avión y transportado en camiones refrigerados hasta el depósito de la empresa transportista, ubicado en la localidad de Malvinas Argentinas. Desde allí comenzó el proceso de distribución, y entre ayer y hoy se completará su entrega en todo el país. En las ciudades y localidades donde la vacuna ya llegó, hoy comenzará la campaña de vacunación de la segunda dosis para el personal de salud que ya recibió la primera inoculación, tras el arribo al país del primer lote de vacunas, el 24 de diciembre pasado. Según informó días atrás la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, “el Gobierno argentino adquirió al Fondo de Inversión Directa de Rusia 15 millones de esquemas de vacuna Sputnik V, 30 millones de dosis, que llegarán en función del contrato firmado, entre los meses de diciembre y marzo de 2021”.

