Hallaron en Rafael Castillo a la adolescente de 13 años que era buscada en La Plata

La adolescente de 13 años que era intensamente buscada en la ciudad bonaerense de La Plata tras haber salido de la casa con sus ahorros el pasado martes fue hallada esta tarde en la localidad de Rafael Castillo, en la zona oeste del conurbano. Morena Daiana Gastañaga, cuyo último contacto con su madre, Mariana Portal, había sido el martes a las 15:00, fue hallada en perfecto estado de salud, según se indicó. De acuerdo con la investigación que llevó adelante la Policía Bonaerense, la tarjeta SUBE de la adolescente se activó durante la tarde y noche del martes con dos viajes en colectivo y en tren hacia la zona oeste del conurbano. La denuncia por la desaparición de la menor había quedado en manos de la titular de la Unidad Fiscal número 7 de La Plata, Virginia Bravo. La adolescente había salido de su casa con sus ahorros, unos 1.500 pesos, pero sin cargador de celular ni sus auriculares. En el marco de la investigación, la Policía Bonaerense había realizado una serie de rastrillajes con perros en la zona donde reside Gastañaga.

