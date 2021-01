Arrancan los cursos y las actividades en el Punto Digital de Glew

El Municipio de Almirante Brown informó que este viernes 15 de enero comienzan los cursos y actividades en el nuevo Punto Digital, ubicado en el Centro Comunitario de Glew, con la proyección de una película infantil. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares explicaron que en el flamante espacio tecnológico se llevarán adelante tres tipos de actividades libres y gratuitas: la capacitación y formación de vecinos y vecinas; la proyección de películas y documentales y también un eje de entretenimiento, con la utilización de consolas y videojuegos. En este sentido, este viernes se presentará desde las 11 de la mañana la película “Soul” del estudio de animación Pixar, manteniendo los cuidados sanitarios y el distanciamiento social. Por ese motivo, con el objetivo de respetar la distancia correspondiente, los cupos son limitados a 20 niños y niñas mayores de 6 años, y los interesados en participar deberán enviar un mail a almirantebrown@puntodigital.gob.ar. Además, habrá proyección de películas todos los jueves, las cuales incluirán clásicos infantiles y también documentales. Las próximas presentaciones son “Forky Pregunta”, protagonizada por el personaje de Toy Story y también “La Dama y el Vagabundo”. En lo que respecta a los cursos de formación, a partir de este martes 19 comenzará también la capacitación en “Alfabetización Digital”, el cual se desarrollará durante tres semanas con clases de cuatro horas. En este caso el cupo también es limitado, ya que son 20 las computadoras disponibles en el Punto Digital, por eso las personas que quieran asistir deberán escribir también al mismo correo electrónico almirantebrown@puntodigital.gob.ar y reservar su lugar. Asimismo, está la posibilidad de que quienes tengan conectividad en sus casas puedan realizar el curso de forma remota. En todos los casos habrá certificados oficiales por su participación. Finalmente todos los martes, además de los cursos, está disponible de 9 a 14 el uso abierto de las instalaciones informáticas para que los vecinos y vecinas se acerquen a realizar consultas y trámites. El Punto Digital de Glew El espacio “Punto Digital”, perteneciente al programa de la Secretaría de Innovación Pública de la Nación, fue inaugurado en el Centro Comunitario de Glew por el intendente Mariano Cascallares durante el 2020, con el objetivo de incluir y capacitar digitalmente a los vecinos y vecinas del barrio. El lugar – que es el N° 137 en la provincia de Buenos Aires- está destinado a brindar capacitación y servicios y cuenta con herramientas informáticas, una sala de proyección (cine) y una consola de video juegos, entre otros elementos. Las instalaciones se encuentran en la calle Garibaldi N° 220, del Barrio Santa Rosa de Glew, y funcionan de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

