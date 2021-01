Advierten que “se han triplicado” los casos confirmados en territorio bonaerense

El director de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, afirmó este miércoles que “en los últimos 15 o 20 días se han triplicado los contagios” de coronavirus y resaltó que ” hay un rebrote” de la enfermedad. “No tenemos un impacto fuerte en la terapia intensiva, pero sí vemos el impacto en los laboratorios y en las guardias”, dijo el funcionario y se manifestó “preocupado” por el aumento de los casos. “Con respecto a los municipios que están en Fase 3, eso obedece un poco a cómo se comportó la enfermedad durante todo este tiempo”, aseveró en declaraciones a radio La Red, y sostuvo que “empezó en CABA, siguió por el conurbano y se fue diseminando como una mancha de aceite”. “Todos esos municipios que tenían pocos casos o poca circulación viral fueron los últimos que empezaron a contagiarse, entonces esta sería su primera ola”, acotó. Y aseveró que “lo que nos preocupa es que había municipios que habían bajado la cantidad de casos y ahora están repuntando nuevamente. Esos municipios sí están teniendo un rebrote”. “El personal de salud no se relajó en ningún momento. Cuando bajaron los casos de coronavirus, empezaron a repuntar todas las otras enfermedades que habían bajado” Respecto a los aumentos de casos, indicó que “se está viendo esto ahora, el rebrote empezó ahora y se necesitan entre 10 y 14 días para ver el grado evolutivo de la enfermedad”. “En la primera ola teníamos entre 1,5%% y 2% de casos graves. Entonces ahora tenemos que esperar a ver que pasa. Este rebrote tiene características muy similares a la primera ola. Puede ser que tenga otras características porque estamos en verano pero de todos modos, están repicando los casos de manera muy rápida. Nos preocupa eso, la velocidad del aumento de los casos positivos”, afirmó. “En la primera ola teníamos entre 1,5%% y 2% de casos graves. Entonces ahora tenemos que esperar a ver que pasa”. Riera sostuvo que “el personal de salud no se relajó en ningún momento. Cuando bajaron los casos de coronavirus, empezaron a repuntar todas las otras enfermedades que habían bajado”. “Las camas de terapia nunca bajaron mucho porque se reemplazaron las camas de Covid-19 por otras patologías. La verdad es que aludimos a la responsabilidad de las personas con todas las medidas de distanciamiento porque tenemos un buen sistema, pero el personal de la salud viene sobre demandado”, resaltó. “El sistema de vacunación de la provincia de Buenos Aires puede vacunar masivamente de manera muy rápida. El ritmo está limitado a la cantidad de vacunas que llegan” Advirtió que “el recurso humano es un recurso finito. Trabajamos con cortes y rotaciones para no exponer al mismo grupo. Después trabajamos con equipos itinerantes. Esos equipos están como backup, son los que se fueron como ayuda a otras provincias que tenían su sistema saturado, como Río Negro”, explicó. “Empezamos a trabajar con terapias mixtas, sumamos a los clínicos a la terapia intermedia. Hay un montón de estrategias que pusimos en funcionamiento pero si la demanda es muy grande, se pone en riesgo un poco el sistema”, añadió. Respecto del plan de inmunización de la población, dijo que “el sistema de vacunación de la provincia de Buenos Aires puede vacunar masivamente de manera muy rápida. El ritmo está limitado a la cantidad de vacunas que llegan al país y a la provincia”, agregó. Y remarcó que “hay que tener en cuenta que el plan de vacunación de la provincia de Buenos Aires incluye a los hospitales, tanto municipales como provinciales, incluye a las escuelas, incluye puntos de vacunación del PAMI y de IOMA, se formaron más de 17 mil vacunadores, se duplicaron los turnos. No tenemos un problema para aplicar masivamente la vacuna, pero estamos sujetos a la cantidad de vacunas que lleguen”.

