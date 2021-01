Cascallares : “El 2021 es el año de la vacuna”

El intendente de Almirante Brown Mariano Cascallares aseguró que el 2021 es el año de la vacuna, que constituye una herramienta muy importante para ir cortando la circulación viral del Covid-19, al tiempo que le pidió a los vecinos que ingresen y se inscriban en https://vacunatepba.gba.gob.ar para participar del plan público, gratuito y optativo de vacunación de la Provincia. Cascallares pidió concentrar los esfuerzos en la vacunación contra el Covid y destacó que la Argentina se encuentra entre los países que más vacunas viene aplicando en todo el mundo, liderando el ranking latinoamericano en la materia. El jefe comunal destacó la importante de continuar potenciando el trabajo articulado entre la Nación, la Provincia de Buenos Aires y los Municipios para seguir extendiendo y profundizando el plan de vacunación que por ahora se desarrolla en hospitales provinciales pero que en poco tiempo se extenderá a las escuelas de todos los distritos. “Junto a las y los intendent@s mantuvimos un encuentro virtual de trabajo con el gobernador Axel Kicillof (foto) y con los equipos de la Provincia y coincidimos en la necesidad de promover la inscripción masiva en http://www.vacunatepba.gba.gob.ar para recibir información y ser notificado a medida que vayan ingresando nuevos lotes de la vacuna”, indicó Mariano Cascallares. El intendente browniano destacó que en dicha plataforma de la Provincia ya se inscribieron 730 mil ciudadanos y que merced al trabajo de la Provincia y los intendentes ya se logró vacunar a 51 mil integrantes de los equipos sanitarios. “Como nos informó el gobernador, se está vacunando a 10 mil personas del sistema de Salud por día en 169 hospitales bonaerenses y ya parte un nuevo vuelo a Rusia para traer una nueva tanda de vacunas continuando con el aprovisionamiento”, finalizó Mariano Cascallares.

