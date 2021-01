Llegaron a Almirante Brown nuevos lotes de la vacuna contra el COVID -19

El Municipio de Almirante Brown informó que continúan llegando nuevas tandas de la vacuna contra el Covid-19 a nuestro distrito, con lo que se extiende la vacunación en primera instancia del personal sanitario de los hospitales y del Servicio de Emergencias Médicas 107 AB de la Comuna. En total ya llegaron a Almirante Brown 1350 dosis de Sputnik V repartidas por lotes: 900 para el Hospital Lucio Meléndez de Adrogué y 450 dosis destinadas al hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada. Las mismas ya son aplicadas al personal sanitario en el marco del plan provincial público, gratuito y optativo de vacunación contra el Covid-19. El intendente Mariano Cascallares junto al secretario de Salud de Almnirante Brown, Walter Gómez, presenciaron un operativo de vacunación en el Lucio Meléndez y dialogaron con el personal que se mostró entusiasmado por la posibilidad de poder vacunarse. Cascallares recordó que “en esta primera etapa la vacunación está dirigida al personal de Salud. Pero es importante ingresar y registrarse en el sitio http://www.vacunatepba.gba.gob.ar para recibir la notificación y así poder vacunarse una vez que haya más dosis disponibles y se amplíe el cronograma de vacunación”. De ese modo, la logística de abastecimiento avanza con la distribución de los municipios de toda la Provincia, que reciben una cantidad de dosis proporcional al personal de salud de cada distrito.

