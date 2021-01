Kicillof: “Si siguen creciendo los contagios, habrá que aplicar más restricciones”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que la provincia tiene “la mejor temporada de verano posible en épocas de pandemia”, y dijo que “la enorme mayoría” de los veraneantes “cumple los protocolos” de cuidado. “La enorme mayoría está cumpliendo las reglas, particularmente los jóvenes: es mentira que el problema son los jóvenes”, enfatizó Kicillof. Acompañado por el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; los ministros de Salud, Daniel Gollan; Seguridad, Sergio Berni, y Producción, Augusto Costa, y el intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi, el gobernador encabezó una conferencia de prensa luego de una reunión en ese distrito con jefes comunales para analizar la situación epidemiológica y frenar los contagios de coronavirus. “En octubre nos reunimos con los intendentes de distritos turísticos de la provincia y nos propusimos tener la mejor temporada posible en pandemia, no la que nos gustaría”, reseñó el mandatario bonaerense.

Both comments and pings are currently closed.