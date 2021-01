El municipio de Almirante Brown desarticulo otra fiesta clandestina, esta vez en Glew

El Municipio de Almirante Brown desarticuló una nueva fiesta clandestina con más de 50 personas en la localidad de Glew, en el marco de los controles que se llevan adelante para prevenir y desactivar las reuniones sociales masivas no permitidas, debido a la pandemia de Covid-19. Desde la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares indicaron que este fin de semana fueron desarticuladas en total siete juntadas clandestinas masivas, al tiempo que recordaron que se prevén “fuertes penalizaciones” y “severas multas” para los responsables de este tipo de fiestas y concentraciones que constituyen un foco de contagio del Covid. En este caso, el procedimiento se realizó el domingo por la tarde en una casa quinta ubicada en la calle Bosch del Barrio Almafuerte de la citada localidad browniana, donde luego de un llamado al 911, registrado por el Centro de Monitoreo Municipal (COM), personal del área de Inspección General se acercó hasta el domicilio junto con la Policía Bonaerense. Allí corroboraron que en el lugar se encontraban más de 50 personas, cuya aglomeración era un riesgo para todos los presentes debido a la pandemia de Covid-19, por lo que desalojaron la concentración y clausuraron el lugar. Desde la Comuna browniana indicaron que durante todo el fin de semana se recibieron más de 20 llamados alertando sobre reuniones masivas, de las cuales siete fueron confirmadas y desarticuladas en las localidades de Rafael Calzada, Claypole, Glew, Solano y Longchamps; en este último caso se trató de una fiesta clandestina con 100 personas. En las denuncias restantes, en tanto, el personal de Inspección General del Municipio de Almirante Brown comprobó que se trataba de reuniones con poca concentración de personas. Por último, desde el Municipio recordaron que, en el marco de las disposiciones nacionales y provinciales, se continúan profundizando las acciones preventivas y de control para desalentar fiestas clandestinas y reuniones no permitidas. Por ese motivo, la Comuna solicitó a la población que se comunique ante cualquier información al 911 o al COM, a través del teléfono 4238-2595, el cual está disponible todos los días durante las 24 horas para recibir denuncias sobre este tipo de actividades ilegales.

