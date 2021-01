El municipio desactivo una fiesta clandestina en Longchamps

En el marco de los permanentes controles que lleva adelante para prevenir y desactivar reuniones sociales masivas no permitidas, el Municipio de Almirante Brown desarticuló anoche una fiesta clandestina de más de 100 personas en Longchamps, más precisamente en una propiedad de esa localidad. Se advirtió que frente a las fiestas clandestinas se aplicarán “fuertes multas” y “penalizaciones importantes” para los responsables. La denuncia de los vecinos al 911 y al COM browniano permitió que desde el área de Inspección General de la Comuna browniana se inspeccionara el lugar en forma conjunta con la Policía Bonaerense, verificando la falta que pone en riesgo la salud de los presentes en la fiesta clandestina, en el marco de la pandemia de Covid-19. Por tal motivo se procedió a clausurar el lugar, a desalojar a quienes participaban del evento masivo y a sancionar a los organizadores del evento comn fuertes penalizaciones. Como se indicó, están previstas abultadas multas para estos casos. Fuentes del Municipio de Almirante Brown indicaron que ayer sábado se recibieron 20 denuncias de fiestas clandestinas de las cuales cinco fueron confirmadas aunque en la mayoría de los casos implicaban una concentración mínima de personas. El caso más destacado por su masividad fue el de Longchamps. La Comuna browniana recordó que en el marco de las disposiciones nacionales y provinciales continúja profundizando las acciones de prevención y de control de las fiestas clandestinas y de las reuniones no permitidas. En tal sentido, se le solicitó a la población comunicarse al 911 o al Centro de Operaciones Municipal (COM) al teléfono 4238-2595 durante las 24 horas para denunciar este tipo de actividades ilegales.

