El municipio instala mas de 2 mil luces LED en corredores escolares

El Municipio de Almirante Brown avanza con la instalación de 2.000 luminarias LED en los 77 Corredores Escolares ubicados en las doce localidades del distrito, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los estudiantes en los trayectos hacia las escuelas.

Mientras tanto, el Municipio browniano avanza a todo ritmo con la instalación de 28 mil luminarias más con tecnología LED en los barrios y en las localidades de nuestro distrito. Desde la Comuna que encabeza el intendente Mariano Cascallares, destacaron que en total son unas 500 las cuadras donde se están llevando adelante los trabajos. De esta manera, en tiempos atípicos e inmersos en una pandemia sin precedentes, el Municipio continúa con la mejora en infraestructura, en el marco de un programa general que prevé la colocación total de 60.000 artefactos LED. A la instalación de estas 18.000 luminarias, se suman otros 10.000 artefactos que ya se pusieron en rutas y avenidas principales durante una primera etapa, entre 2015 y 2019, cubriendo así casi el 50 por ciento del parque lumínico de Almirante Brown. Este recambio histórico de material LED, que reemplaza a otras tecnologías existentes como mercurio, sodio, cuarzo y bajo consumo, representa una mejora en la calidad del alumbrado y la visibilidad, y también en el ahorro energético, ya que reduce en un 50 por ciento la energía requerida. En términos generales, ya se instalaron luminarias en avenidas y rutas transversales a varias localidades del Distrito, como Hipólito Yrigoyen, donde se pusieron 1.530, completando toda la traza; al igual que las 480 en Espora, las 520 en la Ruta 4 y 146 en la avenida 2 de Abril, además de las 1.200 instaladas en los centros de trasbordo y estaciones ferroviarias. Este recambio histórico representó también una mejora significativa para todas las localidades y barrios. En Burzaco, por ejemplo, se avanzó en la instalación de más de 5.380 luminarias; en Claypole unas 1350 luminarias LED; en Don Orione, más de 770; en Glew, unas 1.700 y unas 1.400 en José Mármol, mientras que en Adrogué suman 3.500. También en Longchamps, donde se están colocando 2.700 luces LED; en Malvinas Argentinas, con 770; en Ministro Rivadavia, unas 430 luminarias; en Rafael Calzada, más de 2.500; unas 860 en San José y finalmente más de 360 en San Francisco Solano.

