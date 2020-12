El municipio colabora en la búsqueda de un joven en Rafael Calzada

El Municipio de Almirante Brown está colaborando con la Policía Bonaerense y con la Justicia en la búsqueda de Lucas Ezequiel Chelaliche, un joven de 19 años de edad que desapareció el 21 de diciembre pasado en la zona de Rafael Calzada. “Si viste a Lucas o podés aportar alguna información sobre su paradero, comunicate al 911 o con la Comisaría 5° de Rafael Calzada”, rezan los volantes que están repartiendo voluntarias y voluntarios en los barrios y en las localidades de nuestro distrito. En paralelo, la Comuna browniana extendió la búsqueda a través de las redes sociales y de los medios de comunicación locales. El contacto y la colaboración con la familia de Lucas es permanente.

