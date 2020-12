Arrancó la vacunación contra el Covid-19 en Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que se inició esta mañana en el Hospital Provincial Lucio Meléndez el operativo nacional de vacunación contra el Covid-19. La licenciada en Enfermería Mariela Farías le aplicó la vacuna Sputnik V a la doctora Romina Zicolillo que se desempeña como jefa del área de Terapia Intensiva para Adultos del hospital browniano. “Espero que podamos enfrentar esta segunda etapa de la pandemia que viene con más fuerza y estoy segura de que esta vacuna es una buena herramienta para que podamos lograrlo”, indicó la doctora Zicolillo minutos después de recibir la primera dosis de la vacuna para inmunizarse del Coronavirus. Los trabajadores de la Salud que opten por aplicarse la vacuna deberán inscribirse en el sitio http://www.vacunatepba.gba.gob.ar

