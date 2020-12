Cascallares presentó 113 patrulleros nuevos, cámaras y motos policiales junto a Axel y Cafiero

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, presentó junto al gobernador Axel Kicillof, y al jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, el Programa de Fortalecimiento de la Seguridad en Almirante Brown sumando equipamiento para la prevención del delito en nuestro distrito. En el acto, desarrollado en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, se oficializó la incorporación de 113 móviles policiales 0 kilómetro incluyendo camionetas y patrulleros, junto a unas 30 motos de alta cilindrada. También se anunció la instalación de 200 alarmas vecinales por parte del Municipio de Almirante Brown y la construcción de 200 paradas (refugios de colectivos) seguras del Ministerio de Transporte de Nación. El intendente Mariano Cascallares destacó la incorporación de nueva tecnología para combatir al delito en todas sus formas. En ese sentido adelantó que se dispondrá un anillo digital para todo el distrito y que se sumarán 150 cámaras de monitoreo a las 600 ya existentes en todas las localidades brownianas. Asimismo, las autoridades nacionales, bonaerenses y locales adelantaron que se continuará potenciando el sistema conocido como “Alerta Brown” que ya cuenta con más de 21 mil suscriptores y sigue sumando adeptos todos los días. “Prevenir el delito implica sumar personal y nuevos móviles policiales, pero también tecnología y herramientas concretas como por ejemplo el sistema de analíticas de videos para alertas de prevención en tiempo real como estamos poniendo en marcha”, indicó el jefe comunal Mariano Cascallares, quien destacó la decisión de Alberto Fernández y de Axel KIcillof para avanzar con estas medidas en favor de las y los brownianos. El Municipio browniano también informó que se continúa avanzando con el programa de instalación de 27 mil luminarias con tecnología LED en los barrios y en las localidades, al tiempo que en Ministro Rivadavia también se presentó nuevo equipamiento para Defensa Civil y para el Servicio de Emergencias Médicas 107 AB. De la actividad participaron la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; su par bonaerense, Sergio Berni; Santiago Cafiero, los ministro del Interior y de Obras Públicas de la Nación, Wado De Pedro y Gabriel Katopodis; junto al secretario de Prensa y Comunicación de la Nación, Juan Pablo Biondi. También acompañaron a Mariano Cascallares los intendentes Nicolás Mantegazza (San Vicente); Juan José Mussi (Berazategui); Mayra Mendoza (Quilmes); Andrés Watson (Florencio Varela); Alejo Chornobroff (Avellaneda); Gastón Granados (Ezeiza); Fabián Cagliari (Berisso) y Hernán Yzurieta (Punta Indio), junto al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, la diputada provincial Cristina Vilotta y funcionarios y ediles brownianos.

