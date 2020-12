Llegó a Almirante Brown la vacuna contra el Covid-19

La vacuna contra el Covid-19 ya se encuentra en Almirante Brown. En el marco del operativo de distribución de las dosis que lleva adelante el Gobierno Nacional junto con la Provincia, las vacunas llegaron en primera instancia al Hospital Provincial Lucio Meléndez de Adrogué. Recibieron las vacunas en Almirante Brown el secretario de Salud del Municipio local, Walter Gómez; los directores del Hospital Hilda Granotti; Ilda Wais; Néstor Capallo; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género del Ministerio de Salud bonaerense y Julieta Calmels; el director provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Mariano Gustavo Rey. El Municipio articula con el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia. Mañana, martes 29 de diciembre, se pondrá en marcha la primera etapa del plan provincial público, gratuito y optativo de vacunación contra el Covid-19 en la provincia de Buenos Aires destinada a las y los trabajadores de la Salud. La logística de abastecimiento de las dosis comenzó hoy lunes con la distribución hacia los municipios de toda la Provincia, que recibirán una cantidad proporcional al personal de salud de cada distrito. Los trabajadores de la Salud que opten por aplicarse la vacuna deberán inscribirse en el sitio http://www.vacunatepba.gba.gob.ar para reservar su turno. En dicho sitio también hay información y datos útiles sobre la vacuna. En esta primera etapa del plan se prevé la vacunación de hombres y mujeres del sistema de salud, en tanto en la siguiente fase se incluirá a trabajadores y trabajadoras de la seguridad y educación, a las personas mayores de 60 años y a aquellas personas entre 18 y 59 años que integren grupos de riesgo por presentar enfermedades preexistentes. El operativo provincial contará con más de 600 puntos de vacunación en territorio bonaerense, en el marco de la campaña nacional que comenzará mañana en todo el país de manera simultánea.

