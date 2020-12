“Día histórico”, expresó Ginés González García en el inicio de la distribución de la vacuna Sputnik

Las 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V que llegaron a la Argentina el 24 de diciembre último terminarán de ser distribuidas este lunes en todo el país, como parte de un operativo acordado entre el Gobierno nacional y las 24 provincias para inmunizar de coronavirus a la población priorizada. La primera entrega de las vacunas, procedentes de Rusia, partió a las 4 de la mañana de este domingo desde el depósito central en la ciudad bonaerense de Avellaneda, según informó el Ministerio de Salud. Las dosis son transportadas a cada provincia a través de los camiones acoplados con refrigeración de la empresa Andreani, salvo en el caso de Tierra del Fuego y Santa Cruz, donde, por razones de distancia e insularidad, llegarán por avión. “Día histórico. Hoy iniciamos la distribución de la vacuna Sputnik para llegar a cada provincia argentina, con una logística federal, equitativa y proporcional”, anunció hoy González García. “Como desde el primer día trabajamos por un país federal con una distribución equitativa. #ArgentinaUnida”, tuiteó el titular de la cartera sanitaria. “Esta madrugada empezaron a salir los camiones para distribuir la vacuna. A la noche salen los últimos que son los que van a Entre Ríos, Rosario, Buenos Aires. Mañana a la mañana ya estarán las vacunas en todo el país”, dijo posteriormente González García a Radio 10. El funcionario agregó a la emisora que el país ha comprado “51 millones de vacunas y queremos comprar 20 millones más”. “Seguimos buscando vacunas, ayer estuve una charla con más proveedores. Queremos llegar a niveles de inmunidad muy alto. Con la primera inmunidad, reduciremos la mortalidad”. Respecto de la prevención, González García reafirmó: “la única receta concreta, efectiva y real es cuidarse, el aislamiento, ponerse le tapabocas. De la misma manera que tengo la esperanza con la vacuna, tenemos que tener cuidados, hasta que no se llegue a un nivel alto de vacunación, el virus siga existiendo. Tengo miedo de que como ya está la vacuna, la gente piense que esto ya pasó. Si no entendemos eso tendremos momentos complicados”. Para el traslado se utiliza una cámara de frío acondicionada a 20 grados bajo cero. Para el traslado se utiliza una cámara de frío especialmente acondicionada a una temperatura de 20 grados bajo cero, según consignó Andreani en un comunicado. La empresa, encargada de la distribución en todo el país, indicó que las vacunas “fueron introducidas en conservadoras de frío de 60L de capacidad, refrigeradas a una temperatura inferior a 18 grados bajo cero, a través de una combinación de placas eutécticas y hielo seco”. “Cada conservadora lleva un DataLogger para certificar que se han mantenido las condiciones de temperatura adecuadas durante todo el proceso logístico”, añadió Andreani a través de una publicación en sus redes sociales, donde especificó que las vacunas viajan en “semirremolques exclusivos” que llegarán a las capitales provinciales “en un plazo de 24 horas a nivel país” y “con entregas en simultáneo”. Una vez concretada la distribución en cada provincia, el martes a las 9 se iniciará formalmente el plan nacional de vacunación en alrededor de 8.000 vacunatorios de todo el país, de acuerdo a lo concertado entre el presidente Alberto Fernández y los 24 gobernadores en una teleconferencia que se realizó el sábado último. Con una aplicación escalonada y a través de nuevas etapas a lo largo de enero y febrero, la campaña “promete ser la más grande de la historia moderna del país”, según destacó el Presidente. Las primeras vacunas salieron a las 4 de la mañana del domingo hacia las provincias. Fernández resaltó este domingo que Argentina forma parte del grupo de “menos de 10 países en todo el mundo” que empezarán a vacunar contra el coronavirus antes de fin de año, y pidió ser “cautos” y no “dejarse llevar por una guerra por momentos geopolítica y por momentos comercial” entre los laboratorios del mundo. El Ministerio de Salud informó en un comunicado que la distribución, que posee una logística “federal, equitativa y proporcional”, fue realizada de acuerdo a un “cociente basado en cantidad de médicos y centros de salud habilitados, y la prioridad de esta partida es el personal sanitario”. En este sentido, la provincia de Buenos Aires recibirá 123.000 vacunas, Santa Fe 24.100, la Ciudad de Buenos Aires 23.100, Córdoba 21.900, Tucumán 11.500, Mendoza 11.000, Entre Ríos 10.100, y Salta 8.300. La distribución posee una logística “federal, equitativa y proporcional”. En tanto, Chaco recibirá 7.700; Corrientes 6.700; Santiago del Estero 5.900; Misiones 5.200; San Juan 4.700; Jujuy 4.600; Río Negro 4.400; Neuquén 3.600; Formosa 3.400; San Luis 3.300; Chubut 3.000; Catamarca 2.800; La Rioja 2.600; Santa Cruz 2.400; La Pampa 2.300 y Tierra del Fuego 1.300. Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, informó que las Fuerzas Armadas están “preparadas para la campaña de vacunación” y aclaró que “cada provincia define las capacidades que va a utilizar” a la hora de llevar a cabo el operativo. Así, Rossi explicó que en las provincias de San Juan, La Rioja y Tierra del Fuego habrá regimientos militares que funcionarán como centros de vacunación. La vacunación será en etapas, “gratuita, voluntaria e independiente del antecedente de haber padecido la enfermedad”, informó el Ministerio de Salud, que precisó que prioritariamente se vacunará al personal de salud “de manera escalonada, en función de la estratificación de riesgo de la actividad”. Asimismo, indicó que “las vacunas Gam-COVID-Vac son elaboradas en base a una plataforma probada, basada en vectores adenovirales humanos, y requiere una segunda dosis entre los 21 y 60 días de recibida la primera dosis”. Estas acciones forman parte del Plan Estratégico de Vacunación que buscará cubrir a unos 24 millones de argentinos de la población priorizada, de manera gratuita, equitativa e igualitaria, en un esquema que se materializará en etapas y en articulación entre el sector público y el privado.

