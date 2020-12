Detuvieron a un enfermero por distribución de pornografía infantil

Un enfermero del Hospital de Niños de La Plata fue detenido en las últimas horas por tenencia y distribución de pornografía infantil, durante un allanamiento realizado en una vivienda de la localidad bonaerense de Chivilcoy, informaron fuentes policiales. El operativo se realizó ayer en una vivienda ubicada en la calle José L. Suárez, de Chivilcoy, donde el acusado, domiciliado en Berisso, se encontraba oculto en el domicilio de un familiar, precisaron las fuentes. La investigación se inició con una denuncia elevada por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) y el Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ), en la se refiere que un usuario de internet “mediante el uso de su celular habría creado o cargado imágenes de menores obscenas”. Tras la investigación, se logró establecer que el acusado, quien se desempeña como enfermero en el área área pediátrica del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, bajo la identidad de usuario “René Williams” y me­diante el uso de su celular o equipo tecnológico, habría cargado videos y/o imágenes obscenas de menores de edad. En ese marco, se dispusieron dos órdenes de registro para dos domicilios, ambos en la localidad de Berisso, donde se incautó una computadora de escritorio, una tablet y una cámara de fotos para ser sometidos a las pericias correspondientes. Asimismo, se tomó conocimiento de que el sospechoso no se encontraba en la ciudad, sino en el domicilio de un familiar, por lo que se dispuso un operativo conjunto entre agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata y la Sub Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Chivilcoy, quienes finalmente logran la aprehensión del imputado en esta localidad. Durante su detención, los efectivos policiales incautaron un teléfono celular con el que “distribuían las imágenes obscenas de menores”, según las fuentes. Se informó también que durante el procedimiento el acusado intentó “descartar” a la basura otro celular, el cual también fue secuestrado y será peritado. En el caso interviene la fiscal María Cecilia Corfierld, titular de la UFI 15 del Departamento Judicial de La Plata

Both comments and pings are currently closed.