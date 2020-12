Arranca la semipeatonalización de la calle Eugenio de Burzaco

El Municipio de Almirante Brown y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación ponen en marcha la obra de semipeatonalización de la calle Eugenio de Burzaco, con el objetivo de potenciar la zona comercial de esa localidad. Esta obra se realizará a partir del trabajo articulado entre la Comuna y la cartera nacional que conduce Gabriel Katopodis. Desde la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares especificaron que los trabajos comenzarán hacia el 7 de enero para que los comercios puedan trabajar con normalidad en época de Fiestas. El anuncio corrió por cuenta del subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Edgardo Depetri. La obra tiene una extensión de tres cuadras, entre Roca y Amenedo, donde se realizará un pavimento intertrabado al mismo nivel de las veredas, las cuales se harán nuevas al igual que las bocacalles. También se incluirán bancos, cestos y nuevas luminarias con tecnología LED. Esta iniciativa, que se complementa con los trabajos de asfalto, bocacalles y obra hidráulica ya concretados en la calle Eugenio de Burzaco, se realizarán por tramos, es decir que el tránsito se verá interrumpido sólo en la cuadra en la que se estén llevando adelante las tareas. A partir de la semipeatonalización los autos podrán circular con normalidad pero quedará prohibido el estacionamiento. Asimismo, según se anticipó, el objetivo es que en fechas especiales o en fines de semana la arteria quede totalmente peatonal.

