Buenos Aires: dónde anotarse para recibir la vacunar contra el coronavirus

El gobierno bonaerense difundió el sitio web para acceder a la vacunación contra el coronavirus en el marco de un “plan público, gratuito y optativo” y dispuso que los cinco primeros grupos que recibirán la vacuna serán los de personal de salud, docentes, personal de seguridad, mayores de 60 años y adultos entre 18 y 59 años con enfermedades preexistentes. En el sitio gba.gob.ar/vacunate/, los ciudadanos bonaereses podrán acceder al Plan Provincial contra la Covid-19, que cuenta con un gestor de turnos para que la vacunación sea organizada, ágil y no signifique un riesgo de aglomeración de personas en los puntos de vacunación. Cómo funciona el sitio y los requisitos “Para poder acceder a la vacunación tenés que sacar un turno y en esta primera etapa tenés que tener entre 18 y 59 años y poder acreditar enfermedades preexistentes, ser mayor de 60 años o ser personal de salud, policial o docente y auxiliar”, informa el sitio gubernamental. Además, indica que uno de los subgrupos de vacunación prioritaria del “plan público, gratuito y optativo Buenos Aires Vacunate son las personas que padecen enfermedades preexistentes que aumentan la probabilidad de presentar cuadros graves ante una infección por coronavirus”. En esa lista figuran la enfermedad pulmonar crónica, diabetes, enfermedad cardiovascular, la obesidad y la enfermedad renal crónica. Entre las enfermedades preexistentes figuran la diabetes, enfermedad cardiovascular, la obesidad y la enfermedad renal crónica. Entre las “pautas de alarma”, el sitio destaca que si bien “la aplicación de cualquier vacuna es un proceso seguro” existen “algunos efectos que pueden aparecer luego de su colocación” como “dolor, picazón, sensibilidad, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de aplicación, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, escalofríos, pérdida del apetito, dolor muscular, dolor en las articulaciones y sudoración”. Entre los beneficios de vacunarse, la información señala que “las personas que pertenecen a los grupos de riesgo (mayores de 60 años o con enfermedad cardiovascular preexistente, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, obesidad con IMC mayor 35 o enfermedad neurológica crónica entre otras) al recibir la vacuna pueden evitar la infección y disminuir las posibilidades de padecer formas graves de COVID-19”. También informa que “se habilitarán 313 puntos de vacunación en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en donde se aplicará exclusivamente la vacuna COVID-19”. Para recibir la vacuna se deberá gestionar un turno a través del sitio web o una aplicación móvil y también existirá la opción para sacar turno de forma presencial.

