Alberto Fernández, tras arribo de la vacuna Sputnik V: “Se abre un camino de esperanza”

El presidente Alberto Fernández destacó la llegada al país de las primeras 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V procedentes desde la Federación Rusa y, tras agradecer “el compromiso” del mandatario ruso Vladimir Putin con Argentina, consideró que si bien “se abre un camino de esperanza, la pandemia aún no ha terminado”. El jefe de estado celebró que las vacunas hayan arribado en la víspera de la Navidad, por lo cual pidió esta noche brindar por “el personal de salud” de todo el país y llamó a la ciudadanía a mantener los cuidados ante la pandemia. “Argentina ya tiene vacuna contra el Covid-19”, destacó el mandatario en textos que publicó en su cuenta en Twitter. Además, expresó “nuestra sincera gratitud con Sputnik Vaccine y con el presidente Vladimir Putin por el compromiso que han demostrado con nuestro país”. “Se abre un camino de esperanza pero la pandemia aún no ha terminado. Debemos seguir cuidándonos”, advirtió Fernández. El Presidente acompañó estos mensajes con la difusión de un video en el cual se exhibe la llegada del avión de Aerolíneas Argentinas al aeropuerto de Ezeiza, donde arribó procedente de Rusia con el cargamento de estas vacunas.

