Cascallares e intendentes con Ginés González García para planificar la vacunación

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y otros cuatro jefes comunales del Conurbano, mantuvieron un encuentro de trabajo con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y con funcionarios de la cartera sanitaria nacional y de su par provincial para avanzar con la planificación de los operativos de vacunación para prevenir el Covid 19. “Durante este encuentro de trabajo con las autoridades sanitarias de Nación y de la Provincia de Buenos Aires continuamos evaluando la situación sanitaria de nuestra región y avanzamos con la planificación de los operativos de vacunación contra el Covid-19”, indicó Mariano Cascallares para agregar que “los Municipios seguimos articulando con Nación y Provincia como lo hicimos desde marzo pasado cuando arrancó la pandemia”. Junto al intendente de Almirante Brown se sentaron la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza; su par de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson; y el intendente de Hurlingam, Juan Zabaleta. También formaron parte del encuentro de trabajo el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Lisandro Bonelli; el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del mismo Ministerio, Alejandro Collia; el Secretario en Calidad de Salud de la Nación, Arnaldo Medina; el jefe de gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Salvador Giorgi; y el director provincial de Hospitales, Juan Riera.

