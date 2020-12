No hay servicio de trenes en todo el país por un paro del gremio La Fraternidad

La medida de fuerza es por 24 horas y podría endurecerse y anunciaron que podría haber paro el jueves 31 y el viernes 1 de diciembre. A raíz de un paro de actividades de 24 horas dispuesto por el gremio de maquinistas de la Fraternidad, hoy no hay servicio de trenes en todo el país. La medida de fuerza del sindicato que representa a los motorman es porque el Estado le adeuda 140 millones de pesos por el sistema único de reintegros de la obra social de sus afiliados. En ese contexto, el titular de la Fraternidad y miembro del Consejo Directivo de la CGT, Omar Maturano, adelantó que si no reciben respuestas “se profundizará el plan de lucha” con otra huelga, pero de 48 horas, para el 31 de diciembre y el 1 de enero próximos. A raíz de un paro de actividades de 24 horas dispuesto por el gremio de maquinistas de la Fraternidad, hoy no hay servicio de trenes en todo el país. La medida de fuerza del sindicato que representa a los motorman es porque el Estado le adeuda 140 millones de pesos por el sistema único de reintegros de la obra social de sus afiliados. En ese contexto, el titular de la Fraternidad y miembro del Consejo Directivo de la CGT, Omar Maturano, adelantó que si no reciben respuestas “se profundizará el plan de lucha” con otra huelga, pero de 48 horas, para el 31 de diciembre y el 1 de enero próximos.

Both comments and pings are currently closed.