Cascallares y Katopodis recorrieron la histórica obra de la avenida Republica Argentina

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, el avance de la histórica pavimentación de la avenida República Argentina, en la localidad de Ministro Rivadavia. La visita se llevó adelante en la citada avenida y la calle Provincia de Santa Fe, donde el jefe comunal y el ministro supervisaron el avance de esta obra tan importante que tendrá una extensión total de 4 kilómetros, incluyendo trabajos hidráulicos y luces LED. En este sentido, Cascallares agradeció el compromiso del presidente Alberto Fernández y del ministro Katopodis porque esta “obra era muy esperada por todos los vecinos y vecinas ya que es trascendental porque une muchísimas localidades de nuestro distrito”. “La obra ya está en marcha, es una realidad, y charlar con los vecinos de esta zona nos demuestra la importancia que tiene para la comunidad de Almirante Brown”, destacó el intendente, al tiempo que subrayó que una vez terminada “por esta avenida van a pasar tres nuevas de colectivos, mejorando la circulación de todos estos barrios”. Por su parte, Katopodis sostuvo que esta obra es “importante y necesaria porque genera conectividad y acceso, mediante trabajos de pavimento, luz y desagües, contribuyendo a que Almirante Brown siga creciendo”. “En todo el país estamos haciendo iniciativas como esta, porque hay una apuesta muy fuerte para que la obra pública sea una palanca y herramienta de crecimiento y generadora de empleo”, añadió. En total se asfaltarán cuatro kilómetros a lo largo de distintos tramos y se instalarán 2.200 metros de cañerías y ductos, beneficiando directamente a vecinos y vecinas de las localidades de Ministro Rivadavia, Longchamps, Glew y José Mármol. La avenida contará con asfalto de hormigón armado, dos vías de circulación y dos carriles por cada vía, además de un divisor y paradas de colectivos. De la jornada participaron también el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos local, Fernando Lorenzo y la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, entre otros.

