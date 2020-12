Don Orione: secuestran vehículos por alcoholemia positiva

El Municipio de Almirante Brown informó que durante el fin de semana llevó adelante en forma conjunta con la Policía Bonaerense un nuevo operativo preventivo de tránsito y de seguridad que arrojó como saldo el secuestro de nueve vehículos, de los cuales seis fueron retenidos al dar positivo en el examen de alcoholemia de sus conductores. Estas acciones de la Comuna browniana y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se focalizaron en la avenida Eva Perón y la calle Leopoldo Marechal de Don Orione. En el lugar se llevaron adelante tareas de prevención de picadas viales, se verificó la documentación de los conductores y también se llevaron adelante controles de alcoholemia en el marco de la actual legislación de tránsito. Participaron inspectores municipales además de personal policial de la Comisaría 8° de Don Orione con el apoyo de grupos de la Policía Motorizada para cubrir posibles intentos de fuga. El Municipio de Almirante Brown indicó que continuará realizando controles viales preventivos para cuidar a las vecinas y a los vecinos de nuestro distrito.

