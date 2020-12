Reconocimiento a referentes comunitarios por su trabajo esencial en pandemia

El Municipio de Almirante Brown realizó un reconocimiento a trabajadores y trabajadoras esenciales de las organizaciones sociales por el trabajo realizado en el distrito durante la pandemia. La jornada se realizó en el Club Almafuerte de Burzaco, ubicado en Pedro Echagüe 1800, donde el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko y la subsecretaria de Economía Social, Ivanna Rezano, entregaron 30 certificados a integrantes de diferentes unidades productivas y espacios sociocomunitarios de diferentes organizaciones sociales. De la iniciativa participaron también referentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), entre ellos el subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Menéndez, y el Presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, Gildo Onorato. Los trabajadores y trabajadoras reconocidos realizan cotidianamente actividades esenciales en postas sanitarias, como recicladores urbanos, en tareas de urbanización en barrios populares y comedores, entre otras.

