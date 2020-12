Para la administración pública nacional serán asueto los días 24 y 31 de diciembre

El Gobierno nacional estableció asueto para los días 24 y 31 de diciembre, para los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional, en vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Así lo dispuso el Decreto 1010/2020 publicado en el Boletín Oficial firmado por el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. En la norma, las autoridades instruyen “a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales”. Al mismo tiempo, aclaran que la medida “no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras”.

