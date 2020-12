Cascallares y Martínez en la inauguración de obra que potencian el suministro eléctrico

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, participó junto a su par de Presidente Perón, Blanca Cantero, y el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, de la inauguración de una obra de ampliación y repotenciación en la “Subestación Glew” que mejorará el servicio eléctrico beneficiando a 200 mil vecinos entre los que figuran usuarios de localidades como Glew, Longchamps y Ministro Rivadavia. Los jefes comunales y el funcionario nacional recorrieron las reformas en las instalaciones que mejorarán el servicio en los partidos de Almirante Brown, Presidente Perón, Esteban Echeverría y San Vicente. Durante la recorrida estuvieron acompañados por la interventora del ENRE, María Soledad Manin; el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco; el gerente general de la compañía; Giancula Palumbo y el Country Manager de Enel Argentina, Nicola Melchiotti. En el predio que la empresa Edesur tiene en Glew, Mariano Cascallares indicó que “estamos muy contentos con la decisión del presidente Alberto Fernández de avanzar con esta deuda pendiente para los vecinos y vecinas como es mejorar la calidad de servicio eléctrico. Esta vez, recorriendo esta obra central para Glew, Longchamps y Ministro Rivadavia”, remarcó el jefe comunal. En este sentido, el jefe comunal remarcó que “se dio un gran paso ya que esta planta duplicará su funcionamiento actual”. “Sabemos las dificultades en materia de energía que tenemos y este es un paso muy importante”, añadió.Martínez, en tanto, expresó estar “muy contento de empezar con este proceso de reconstrucción de la Argentina gestionando obras que mejoran la calidad del servicio eléctrico y, por ende, la vida de los vecinos y vecinas”. “Estamos en un país que necesita energía para crecer, tanto para la gente como para la industria y la producción”, sostuvo el funcionario nacional, al tiempo que remarcó el trabajo mancomunado con Mariano Cascallares, “uno de los intendentes que más gestiona” en la provincia de Buenos Aires. DETALLES Esta importante obra de ampliación y repotenciación de la Subestación Glew traerá mejoras en el suministro eléctrico a más de 200.000 vecinos y vecinas de los partidos de Almirante Brown, Presidente Perón, San Vicente y Esteban Echeverría. Desde la empresa Edesur especificaron que la inversión de este proyecto fue de 10 millones de dólares y la obra implicó la instalación de dos nuevos transformadores de 80MVA, tableros nuevos con 32 celdas y la puesta en servicio de dos nuevos bancos de capacitores. Además se colocaron 10 alimentadores de 13.2 kv y se tendieron 45 kilómetros de red de media tensión. De esta manera, se distribuirá a los barrios una mayor potencia gracias a los dos nuevos transformadores, mejorando la distribución de la carga y reduciendo la longitud media de cada alimentador, minimizando las probabilidades de una falla.

Both comments and pings are currently closed.