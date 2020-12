Ideal Lanús: “El derecho al acceso a la salud de las personas gestantes”

El Instituto de Estudio y Administración Local (IDEAL Lanús) llevará a cabo este jueves 17 de diciembre a las 19:00 el primer encuentro del ciclo de charlas virtuales, en vivo por el canal de Facebook “IDEAL Lanús”. En esta oportunidad, la temática a abordar será “El derecho al acceso a la salud de las personas gestantes”, con la participación de importantes especialistas en materia de géneros y diversidades. La exposición estará a cargo de la investigadora de CONICET y docente de la UBA y UNDAV, Dra. Marisa Herrera; y la ginecóloga y obstetra, y directora asociada del Hospital Narciso López de Lanús, Dra. Cecilia Ciochi. A su vez, la jornada contará con la presentación del presidente de IDEAL Lanús, Dr. Julián Álvarez; y la moderación de la Lic. Rocío Parafioriti. Para participar y recibir material de esta charla y de los encuentros posteriores, las y los interesados deberán inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/LX642rM4YMD9KJms7 A su término, la exposición se podrá volver a ver en el propio canal de Facebook “IDEAL Lanús”, como también en el canal de Youtube “IDEAL Buenos Aires”.

