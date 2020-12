Cafiero: “Siempre me sorprende el cinismo del expresidente Macri”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acusó a Mauricio Macri de actuar con “cinismo” y “distorsionando” la realidad, al rechazar duramente las críticas del expresidente al Gobierno; confió en que el oficialismo ganará las próximas elecciones legislativas y negó que el Poder Ejecutivo esté pensando en promover un juicio político a la Corte Suprema. También ratificó su aval a la postura y petición de los gobernadores de suspender las elecciones primarias PASO y confirmó que continúan las restricciones en el transporte público de pasajeros por la continuidad de la pandemia de coronavirus. “Siempre me sorprende el cinismo del ex presidente, que hace una distorsión de la realidad y de la historia. Habla de los logros y que se están desandando logros. Por un lado, esos serian muy pobres, sobre todo cuando hace una evaluación de que el piso que dejó es superior al del 2015”, enfatizó Cafiero. Añadió que “entre 2015 y 2019 la Argentina fue el país mas desindustrializado y endeudado, Cuando él se fue dejó aumento de desocupación, una inflación duplicada, aumento de la pobreza. Estamos carentes de ideas en el debate público, pero casualmente estas ideas (de Macri) no aportan nada porque están fuera de la realidad”. De esta manera, Cafiero rechazó las críticas que vertió Macri hoy en redes sociales contra el Gobierno, haciendo hincapié en la salida de operaciones del aeropuerto de El Palomar. Macri sostuvo que esa medida fue una “clausura ideológica” y que “si teníamos alguna esperanza de que podían haber vuelto mejores (por el peronismo), ahora ya no la tenemos”, Con respecto a esa aeroestación, Cafiero dijo en el programa Rayos X de Radio 10 que “hay una gran crisis aerocomercial en el mundo producto de la pandemia y hubo un acuerdo entre las dos empresas que estaban operando allí para empezar a operar desde Ezeiza”. “No está cerrado El Palomar, sino que está sin operación. Ocurre como con muchos aeropuertos que han tenido una caída de actividad. Este aeropuerto está ahora sin actividad”, expresó. Sobre a las próximas elecciones legislativas, sostuvo: “Uno rinde examen en las urnas. Cada argentino vale uno y puede expresarse de manera igualitaria. La evaluación del Gobierno se tendrá que hacer cuando vengan las elecciones”. Y seguidamente enfatizó: “Tengo confianza” en ganar esos comicios porque “hay un acompañamiento y un entendimiento” de la sociedad de que “este ha sido el año más duro, con una pandemia sin manual”. Cafiero afirmó que el Gobierno de Alberto Fernández dispuso “abandonar el modelo de exclusión y especulación financiera del macrismo, e ir a uno de desarrollo, uno productivo. Cuando uno vota, vota modelos de país. El modelo de país anterior derrotado en las elecciones era un modelo que no tenía Ministerio de Salud, al que le había reducido el 26 % de presupuesto; decía en la provincia de Buenos Aires que no hacía falta inaugurar hospitales y fueron vandalizados”, “Ese era el modelo de gobierno que expresan Macri, (María Eugenia) Vidal y (Horacio Rodríguez) Larreta. Nosotros expresamos la unidad en la diversidad para abrazar todas las demandas sociales, pese a que sufrimos el golpe durísimo de la pandemia. Pero no ponemos excusas, no hay tiempo para poner excusas”, dijo. Añadió que “el Gobierno instauró la ética política del cuidado y primero hizo que nos ocupáramos de la salud del país. Yo creo que sí pesará en las elecciones y tenemos muy buenos candidatos y candidatas”. Al mismo tiempo negó que el oficialismo esté pensando en impulsar un juicio político a la Corte Suprema; “No hay ningún plan” al respecto, aseveró. “Cuando el Presidente o la Vicepresidenta o cualquier dirigente hace un análisis político y hasta una denuncia política sobre cómo se describe el funcionamiento de los poderes de la República enseguida se lo muestra como un ataque”, advirtió. Y agregó: “Es eso, una descripción de que no hay un funcionamiento adecuado de la justicia y eso repercute en la cúpula, que es la Corte. Es una discusión más política pero no tenemos en agenda avanzar en ninguna cosa de esas que se han escrito”. Acerca de las PASO dijo que “los gobernadores ya hace tiempo venían planteando cómo se superponían el cronograma de vacunación y el electoral. En la reunión con el Presidente se lo hicieron expreso todos. Entonces en ese sentido pidieron que se evaluara suspender por única vez las PASO legislativas del año que viene”. “El PEN planteó que se debata en el Congreso y que se debe iniciar la búsqueda de consensos políticos. Se presentó una propuesta y se tendrán que buscar los consensos” en el Parlamento, amplió. En ese sentido aseveró que “el Ejecutivo va a aceptar lo que decida el Congreso. Es un tema que fue un requerimiento de los gobernadores y que nosotros lo escuchamos. Claramente los asiste la razón, todavía estaríamos lidiando con la pandemia y en medio de la campaña de vacunación” al momento de realizarse las PASO. Cafiero también reiteró que el transporte público de pasajeros “seguirá restringido. Estamos estudiando ampliar el transporte para empleadas domésticas y a cualquier trabajador el empleador le tiene que facilitar el transporte”. “Es la única ampliación que se está evaluando y tenemos que seguir cuidándonos” por la continuidad de la pandemia de coronavirus, alertó.

Both comments and pings are currently closed.