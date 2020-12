Son José celebró su 72º aniversario con mas obras para los vecinos

El Municipio de Almirante Brown conmemora el 72º aniversario del origen de San José, una localidad en la que desde el inicio de la gestión del intendente Mariano Cascallares en 2015 se realizaron numerosas obras de asfalto, agua potable y cloaca, instalación de luminarias LED, puesta en valor de espacios públicos y la creación de un jardín de infantes y un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). El origen de esta localidad tan querida de Almirante Brown se remonta a un 12 de diciembre de 1948, cuando el martillero Juan borracchia (hijo) realizó el primero de los sucesivos remates de más de cuatro mil lotes de la llamada Estancia San José, pertenecientes a Guillermo Kraft, quien luego de fallecer dejó su herencia a su mujer e hijos. En estos cinco años de gestión en San José ya se asfaltaron 130 cuadras, entre ellas Bynnon, El Chajá y General Aráoz de Lamadrid, se consolidaron más de 300 calles de tierra y se instalaron 1.600 luminarias con tecnología LED, en arterias como Jujuy, Catamarca, La Rioja, 30 de Septiembre, Calandria y Santa Ana entre muchas otras. Además, se trabajó para concretar un avance histórico para los vecinos y vecinas de esta querida localidad: la extensión del servicio de cloacas y agua potable en los barrios. Con el objetivo de fortalecer el sistema de salud de atención primaria, el Municipio en un trabajo conjunto con la Provincia de Buenos Aires en el marco de la Red de Salud Pública AMBA inauguró el nuevo CAPS ubicado en Lamadrid y el cruce con El Cardenal, en una zona donde no había ningún centro de salud cercano. La obra la concretó la Provincia. También, considerando a la educación pública como una prioridad, se construyó e inauguró el nuevo Jardín de Infantes Nº 960 en el predio ubicado en Los Sauces y Belgrano, del barrio 8 de Noviembre; y también la Escuela de Educación Estética Nº1, sita en Conscripto Cardozo 1305. Otro de los ejes importantes concretados es la obra hidráulica en la zona céntrica de San José, además de la creación del Playón Deportivo en el barrio La Cava y la puesta en valor de las plazas CGT, Evita, Madre Teresa de Calcuta y Progreso generando de ese modo nuevos espacios públicos para todas las familias de San José.

Both comments and pings are currently closed.