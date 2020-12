Médicos bonaerenses aceptaron aumento salarial de un 35.6 por ciento propuesto por Provincia

El Gobierno bonaerense y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) alcanzaron un acuerdo salarial tras la realización, a través de la plataforma zoom, de un congreso de delegados el cual el gremio aceptó la propuesta de un aumento salarial del 35.6 por ciento formulada por el Ejecutivo que encabeza Axel Kicillof. Fuentes del Ejecutivo bonaerense informaron que se percibirá en tres tramos retroactivos a partir de septiembre y hasta noviembre inclusive. La propuesta se planteó el pasado jueves, y el Ejecutivo provincial se comprometió a reabrir la negociación salarial luego de la paritaria general del Estado provincial, según indicaron desde el Cicop. Al respecto, la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, expresó por medio de un comunicado que se trata de un acuerdo “muy importante porque la Provincia quería valorar el esfuerzo que hizo el personal de salud en un año difícil”. “Tenemos una gran satisfacción ya que con esta respuesta, la Provincia logró acuerdos favorables con todos los sectores”, remarcó Ruíz Malec. Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, consideró que el acuerdo “fue posible gracias al diálogo constructivo mantenido en las mesas paritarias con los representantes de los trabajadores de la salud, especialmente en este año donde la situación económica y fiscal se vio fuertemente afectada por la pandemia”. Además, el ministro de Salud, Daniel Gollan, sostuvo que “es una prioridad recomponer el salario de los trabajadores y trabajadoras de la salud, después de tanto maltrato durante la gestión anterior”. Desde el gremio aclararon que “el 35,6 por ciento de incremento corresponde a un “promedio de bolsillo” en relación a los salarios de diciembre de 2019, que se llegó a esta acuerdo “luego meses de reclamos y protestas, que incluyeron el primer paro del año el día 25 de noviembre pasado”. “El Congreso de Delegados y Delegadas de Cicop que sesionó en el día de la fecha resolvió por mayoría de mandato de sus asambleas de base, aceptar en disconformidad la propuesta paritaria del Gobierno provincial, instando a continuar la discusión paritaria, en breve, y en el mes de diciembre, para poder seguir avanzando hacia una recomposición”, indicó la presidenta de la organización sindical, Marta Márquez, al finalizar este encuentro virtual. El gremio Cicop representa a más de 13 mil afiliadas y afiliados en los 80 hospitales públicos bonaerenses, más centros de salud provinciales, hospitales municipales y el Hospital Posadas de El Palomar, Morón, dependiente de la órbita Nacional pero emplazado en provincia.

