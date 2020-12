El municipio junto al ReNaPer organiza operativos de tramitación del DNI

Para facilitar a las vecinas y vecinos la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) cerca de sus domicilios, en articulación con el Gobierno Nacional y el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) y Migraciones, el Municipio de Almirante Brown realizará desde este lunes y hasta el próximo sábado 19 de diciembre, una serie de operativos en distintas localidades. En tal sentido, a través de su Secretaría de Gestión Descentralizada la Comuna browniana precisó que está prevista su concreción, siempre en el horario de 10 a 15 y por orden de llegada, de acuerdo al siguiente esquema: *Lunes 14: Polideportivo de Rafael Calzada, en Güemes 1599, frente a la estación ferroviaria de esa localidad. *Martes 15: Unión Vecinal San Juan, Bouchard 3576, José Mármol. +Miércoles 16: Plaza CGT, Bartolomé Mitre y Santa Ana, San José. *Jueves 17: Club El Ceibo, sito en El Ceibo 202, Malvinas Argentinas. *Viernes 18: Asociación Te Ayudamos a Crecer, en Rawson y Caléndula, San Francisco Solano. *Sábado 19: Circuito ciclístico Héctor Durando, ubicado en Jorge Newbery y Patria, frente a la estación de Glew.

