Cafiero: “Si se consigue un consenso político, se podría avanzar en la suspensión de las PASO”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo este viernes que, “si en la Cámara de Diputados se consigue un consenso político amplio, se podría avanzar en la suspensión” de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del año que viene, ya que “es cierto que vamos a estar vacunando a la gente” contra el coronavirus “durante el primer semestre”. “La instrucción del Presidente fue que, si en la Cámara de Diputados se consigue un consenso político amplio, hay una posibilidad de avanzar” en el pedido de los mandatarios provinciales, dijo hoy Cafiero. En diálogo con radio La Red, el jefe de Gabinete manifestó que el consenso político para la suspensión de las primarias “no debe ser unánime porque tampoco somos ingenuos” pero planteó que, “si se consigue el apoyo de fuerzas políticas provinciales, hay una posibilidad de avanzar porque hay que tener en cuenta y es cierto que durante el primer semestre vamos a estar vacunando a la gente”. Sobre la propuesta de suspender las PASO, Cafiero contó que fueron los mandatarios provinciales quienes le expresaron al Presidente el pasado viernes “la necesidad de evaluar la suspensión por única vez de las PASO legislativas del año que viene porque va a estar todo el proceso electoral, es decir los pasos previos a la elección -planificada para agosto- junto con la campaña de vacunación”. “El planteo de los gobernadores es que es muy antinatural que, mientras se realice la mayor campaña de vacunación de la historia de la Argentina, se esté realizando también una campaña (electoral) para las primarias” “El planteo de los gobernadores es que es muy antinatural que, mientras se realice la mayor campaña de vacunación de la historia de la Argentina, se esté realizando también una campaña (electoral) para las primarias”, dijo el jefe de Gabinete. En ese sentido, aclaró que esta posible suspensión de las primarias “no significa que se suspenden las elecciones -que serían en octubre-, sino que pretenden suspender por única vez las PASO y que los partidos resuelvan sus internas, de modo que no sea obligatorio”. Por último, Cafiero sostuvo que, durante ese encuentro con los mandatarios, fue el propio Fernández quien “les dijo a los gobernadores que ese tipo de iniciativas son atendibles y deben generar consenso político”. Para poder aprobar cuestiones en materia electoral, las normas prevén que se debe reunir el consenso de una mayoría absoluta de cada una de las cámaras del Congreso, es decir el apoyo de la mitad más uno de los miembros, lo cual requiere la construcción de cierto grado de consenso político.

