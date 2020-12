Cascallares reconoció a concejales en el aniversario de la restauración de la democracia

En un nuevo aniversario de la Restauración de la Democracia en Argentina, el intendente municipal, Mariano Cascallares y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, reconocieron la tarea legislativa de los ediles que integraron el cuerpo deliberativo de la comuna, y presentaron un trabajo de investigación con la historia política de Almirante Brown, desde su fundación en 1873. Se entregaron distinciones a concejales que ejercieron dicho rol desde 1973 a la actualidad. El encuentro tuvo lugar en la sede del Concejo y contó con la presencia de los presidentes de bloques actuales; Cecilia Cecchini (Frente de Todos), Leticia Bontempo (Juntos por el Cambio), Claudio Villagra (Gente de Brown), y Presidentes de HCD (mandato cumplido), además del vicerrector de la UNAB, Facundo Nejamkis, entre otros. En la ocasión, el intendente agradeció el enorme trabajo de todos los que intervinieron en la investigación histórica. Y más allá de ello reconoció la ardua tarea llevada adelante en el marco de la pandemia. “Fue un año de mucho trabajo, desde lo militante y para quienes tenemos una responsabilidad, por eso queríamos tomar aire, parar la pelota, y reconocer todo lo que hemos hecho, el fortalecimiento de las instituciones, en particular de la salud y al Concejo que nos acompañó de forma mancomunada”. ”Queríamos hacer un sentido reconocimiento a las compañeras y compañeros que han marcado un camino muy importante para la democracia de Almirante Brown”, subrayó Cascallares. En coincidencia, Jawtuschenko también reconoció la tarea de quienes formaron parte de la iniciativa de investigación- que quedó plasmada a través de una infografía en láminas colocadas en las paredes del recinto legislativo- que es el puntapié inicial de la construcción de la historia política del Municipio.” La idea era rendir un homenaje a las mujeres y hombres que hacen al quehacer de la política y del bien común en Almirante Brown”, sostuvo. Por otro lado, el presidente del cuerpo deliberativo adelantó que la Universidad Nacional Guillermo Brown también trabajará de forma mancomunada para profundizar la tarea de investigación de la historia política del distrito. Además se creará una comisión para que revise las normas que están en vigencia- sancionadas durante la dictadura -para que el Municipio no se rija más por ellas. Fueron distinguidos los siguientes concejales, presidentes de bloque- mandato cumplido-; Stella Maris Orsoni (1973), Carlos Soto (1983-1984), Julio Insfrán (1985-1985), Jorge Caubet (1987-1988), Joaquín González (1988-1991/ 2004-2006), Roberto Luciaw (1999), Mabel Benitez (1999), Marta Helguero (1999- 2001), Eva Calderón (2001-2005), Juan José Fabiani (2015-2019), Norma Warrel (2019), Nicolás Jawtuschenko (2020- actualidad). También fue reconocido, el secretario legislativo del Concejo, Carlos De los Santos. Fernando Suárez y Hugo Matarazzo también dijeron “presente” a través de sus allegados. Cabe recordar que en el año 2007, a través de la Ley 26.323, el Congreso Nacional declaró el 10 de diciembre como el día de la Restauración de la Democracia. La fecha conmemora la asunción del presidente Raúl Alfonsín en 1983, pues a partir de ese día la Argentina comenzó un periodo de democracia ininterrumpida.

Both comments and pings are currently closed.