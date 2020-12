Brown bautizó “Diego Armando Maradona” a su microestadio municipal

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares y los campeones del mundo Héctor (El Negro) Enrique, Julio (El Vasco) Olarticoechea, Carlos Daniel (Chino) Tapia y Sergio (Checho) Batista, encabezaron una emotiva ceremonia durante la cual le impusieron el nombre de DIEGO ARMANDO MARADONA al Microestadio del Polideportivo Municipal de ese distrito bonaerense en homenaje al mejor jugador de fútbol de la historia. El acto se desarrolló en la localidad de Ministro Rivadavia y también participaron el querido director técnico del Club Atlético Brown de Adrogué, Pablo Vico, dirigentes de instituciones deportivas locales y representaciones de las divisiones inferiores del Club Brown, del Club Defensores de Glew, del Club Claypole y de San Martín de Burzaco. Todos le rindieron un emotivo homenaje a Diego Armando Maradona. El intendente Cascallares y los campeones del mundo en México ´86 ingresaron al Microestadio Municipal y recorrieron una galería con imágenes de la vida del “10” repasando sus inicios en Argentinos Juniors, su paso consagratorio en Boca Juniors, la epopeya en el Napoli y el sueño de levantar la copa en México 86. Tampoco faltaron en imágenes el pase a Caniggia para el gol a Brasil en el Mundial ´90, el paso por Rosario y su retorno al fútbol argentino como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata. “Homenajeamos a Diego en vida con un hermoso mural debajo del Puente de Claypole con la secuencia del histórico gol a Inglaterra en México ´86, y ahora le imponemos el nombre DIEGO ARMANDO MARADONA a nuestro microestadio municipal donde Diego brilló con el “ShowBol” en el año 2010. Maradona va a estar para siempre en el corazón de todos los argentinos”, indicó el jefe comunal. Con este acto las autoridades brownianas dieron cumplimiento a la Ordenanza N 12.156 que en su artículo 1° dispone “impóngase el nombre DIEGO ARMANDO MARADONA al Microestadio del Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, como homenaje a quien fuera en vida el mejor jugador de fútbol mundial”. El descubrimiento de una placa conmemorativa, la proyección de un extenso video sobre la vida de Diego y una emotiva charla sobre el “10” sirvieron de corolario del emotivo homenaje browniano al mejor de todos los tiempos. Participaron del merecido homenaje el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario general del Municipio de Almirante Brown, German Bonnemezón; el presidente del Concejo Escolar Leonardo Herrera, y el presidente del Instituto Municipal del Deporte de Almirante Brown, Jonathan Frisa, además de los profes del Polideportivo Municipal.

