En el 2020 el servicio de emergencias medicas 107 AB realizó 25 mil asistencias

Durante el año 2020 que está finalizando, el Servicio de Emergencias Médicas 107 AB del Municipio de Almirante Brown llevó adelante más de 25 mil asistencias sanitarias tanto domiciliarias como en la vía pública. Así lo informó la Secretaría de Salud local que dio cuenta de un promedio de casi 70 intervenciones diarias en las 12 localidades brownianas con los equipos de la Comuna que están siendo renovamos permanentemente sumando nuevos servicios y prestaciones. En ese sentido, el intendente Mariano Cascallares ratificó “nuestro compromiso de seguir trabajando muy fuerte para potenciar al servicio de Emergencias Médicas 107 AB con más recursos humanos y con más y mejor equipamiento”. Este año el 107 AB sumó la primera Unidad de Terapia Intensiva Móvil de la región, un móvil odontológico que realiza prácticas en los barrios y unidades de asistencia médica. A ello se le suman los móviles de Zonósis Brown que viene trabajando muy fuerte en descentralizar sus servicios, también dependientes de la Secretaría de Salud de la Comuna. Del total de auxilios realizados en el año 2020, el 33% correspondió a un Código Rojo; un 42% a un Código Amarillo; el 7% a un Código Verde; el 18% a traslados de pacientes (de domicilios a instituciones médicas o entre nosocomios, muchas veces incluso interjurisdiccionales); y el resto de los servicios correspondieron a operativos de hisopado domiciliarios y a acciones de prevención del Coronavirus.

