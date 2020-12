Cierran un acuerdo con frigoríficos para ofrecer cortes vacunos rebajados para las Fiestas

El gobierno nacional cerrará este miécoles un acuerdo con el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) para vender tres cortes parrilleros a precios por debajo del promedio del mercado para las fiestas de fin de año. Fuentes oficiales confirmaron a Télam que los cortes vacunos en cuestión serán asado, vacío y matambre, los que se ofrecerán en principios en las cadenas de supermercados de todo el país, para darle carácter federal a la iniciativa, y no se descartaba la posibilidad de poder llegar también a las carnicerías. Si bien aseguraron que el acuerdo se firmará este miércoles, todavía faltan cerrar algunos detalles del programa, los cuales sellarán en la reunión que encabezará la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, con autoridades de la cámara frigorífica que representa al 80% del abastecimiento al mercado. Uno de los elementos a confirmar es el precio al que se venderán los cortes, aunque las mismas fuentes afirmaron que los valores se ubicarán por debajo del promedio actual del mercado. En segundo término, resta definir si la oferta será hasta agotar un stock establecido o por un plazo de tiempo a determinar previo y durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Días atrás, Español adelantó a esta agencia que su cartera estaba “trabajando con la cámara de frigoríficos para tener tres cortes parrilleros para las fiestas, a un precio menor que el que tienen actualmente, y a diferencia de la Canasta Navideña, su lanzamiento va a ser más cerca de las fiestas por tratarse de productos perecederos”. En ese sentido, reseñó que la secretaría estaba avanzando para “poder cerrar el acuerdo esta semana corta y poder hacer el anuncio más cerca de las fiestas cuando realizan habitualmente las compras las familias”. “La idea es contar con tres cortes parrilleros en las bocas de expendio, fundamentalmente asado, vacío y matambre, a precios más económicos de los actuales, sabiendo que es el trabajo de corto plazo, ya que tenemos en el mediano y largo plazo un desafío con el sector de la carne de sumar mas cortes”, detalló la economista. La presión sobre los precios Para el Gobierno hay distintos factores que presionan sobre el precio de la carne y es necesario trabajar en el sector para buscar una salida mas estructural mas allá de la cuestión estacional de las fiestas, en una negociación que se anticipa involucrará a los ministerios de Desarrollo Productivo, Economía y Ganadería. En ese sentido, se menciona que hoy como en otros momentos de los últimos años, los precios de la carne vacuna se ven afectados por la estacionalidad de los meses de verano, el movimiento de los precios internacionales de los commodities primarios que son el alimento del ganado, así como la interacción de la demanda externa e interna. Según el último informe sobre el precio de la carne vacuna al consumidor publicado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), en las primeras tres semanas de noviembre el valor en mostrador escaló 7,4% en promedio respecto a octubre, mientras que en la comparación interanual, el aumento promedio fue del 53,6%. Los precios se ven afectados por la estacionalidad de los meses de verano, el movimiento de los precios internacionales de los commodities primarios que son el alimento del ganado, y la interacción de la demanda externa e interna Así, según sus mediciones, el asado trepó en noviembre 10,9% respecto a octubre y 62,5% en comparación a mismo mes del año anterior, ubicando el precio promedio por kilo en $433,62, mientras que el octubre ese valor se ubicaba en $390,91. Peor fue el caso del matambre que el mes pasado pasó de $441,73 por kilo a $495,87 por kilo, lo que significó un aumento del 12,3% intermensual y del 59,4% interanual. Por su parte, el vacío se fue de $451,26 a $494,25, creciendo 9,5% mensual y 58,6% interanual. Sin embargo, un relevamiento de la consultora Focus Group indicó que el asado en carnicerías se ubica en $550 el kilo y el vacío a $580 el kilo. Por último, este miércoles se reinaugurará el frigorífico Pilar en la localidad bonaerense de Avellaneda, el cual ofrecerá cortes vacunos a precios inferiores a los del mercado en “carnicerías móviles” que recorrerán distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del interior del país. A pesar de que algunos medios adjudicaban esta iniciativa al Gobierno, fuentes oficiales desmintieron tal información y aseguraron que misma es una “iniciativa privada, no gubernamental”.

Both comments and pings are currently closed.