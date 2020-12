El municipio extiende el programa de donación de sangre en clubes

El Municipio de Almirante Brown realizará junto con el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA) una nueva jornada de donación de sangre del programa “La solidaridad tiene la misma camiseta”, En esta ocasión la cita es en el club Brown de Adrogué. La iniciativa se llevará adelante mañana miércoles 9 de diciembre, de 8 a 13, en el club ubicado en Cerreti 868, a partir de un trabajo coordinado por el Municipio, a través del programa solidario Causa Común Brown, la Unión de Clubes de Barrio, la Cruz Roja y los hospitales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia. El intendente municipal, Mariano Cascallares, destacó que “en tiempos de pandemia y desde siempre donar sangre es uno de los actos solidarios más necesarios y solidarios. Donar sangre es regalar vida”. Estas importantes cruzadas solidarias, que ya se replicaron en el club Defensores de Glew y el Club Claypole, se realizan con estrictos protocolos sanitarios y de distancia y los turnos de los vecinos y vecinas se solicitan con anterioridad. El programa “La solidaridad tiene la misma camiseta” se lleva adelante cada quince días, con el objetivo de “fortalecer la campaña de donación de sangre y concientizar sobre la importancia de este acto generoso y altruista que salva vidas”. Los vecinos y vecinas interesados en donar, y que cumplan con los requisitos solicitados, podrán hacerlo comunicándose a través del correo causacomun@brown.gob.ar, donde podrán consignar el turno y un permiso de circulación. La iniciativa ya se realizó en el club San Martín de Burzaco (Arenales 520) y en el Club Atlético Claypole (Félix Lora 146). Además, se prevé su desarrollo el 19 de diciembre en San Albano (Espora 4920); el 13 de enero en Pucará (Falucho 766) y el 27 de enero en el Club Social y Deportivo Villa Calzada (San Martín 3165). Entre los requisitos solicitados, se encuentran: tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, no haberse realizado tatuajes, piercings o apucuntura en el último año, no haber sido sometido a cirugía, endoscopía o transfusiones en los últimos 12 meses y mantener relaciones sexuales seguras.

Both comments and pings are currently closed.