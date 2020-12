Más de 500 familias disfrutaron del autocine científico en Almirante Brown

Con un lleno total por la presencia de más de 500 familias brownianas, concluyó exitosamente en nuestro distrito el ciclo del primer Autocine Científico organizado por el Municipio de Almirante Brown y la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB). El autocine funcionó del 3 al 5 de diciembre y se proyectaron en pantalla gigante más 30 películas sobre ciencia, documentales, educativos y experimentales. “El trabajo articulado entre el Municipio y la UNAB nos permite ir generando este tipo de iniciativas para toda la familia con más propuestas culturales y vinculadas a la ciencia”, precisó el intendente Mariano Cascallares. En el marco de las acciones de comunicación de la ciencia llevadas adelante por la UNAB, el objetivo del Autocine Científico fue acercar al público general imágenes del mundo del conocimiento científico. El cine es un extraordinario vehículo para transmitir ideas científicas y a la vez disfrutar de la aventura de los descubrimientos y los avances tecnológicos que nos maravillan y sorprenden. La UNAB es organizadora del Capítulo Argentino de la Bienal Internacional de Cine Científico (BICC) junto a la Universidad Nacional de Jujuy, con el apoyo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y el Conicet. Esta fue la primera vez que en nuestro país se exhibirán destacados documentales y filmes de temática científica y tecnológica pa la 30 Bienal Internacional de Cine Científico (BICC) organizada por la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos (ASECIC). www.asecic.org Se vieron filmes premiados internacionalmente sobre ciencias naturales, tecnologías de avanzada, biomédicina, ambiente, historia y ciencias sociales.

