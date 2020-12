Luego de aplicarse la vacuna rusa contra el coronavirus no se podrá tomar alcohol por 42 días

La vacuna Sputnik V, que será la primera contra el Covid-19 que se aplicará en Argentina a la población de riesgo entre diciembre y enero, tiene una particularidad que era desconocida: no se puede tomar alcohol por 42 días. La viceprimera ministra Tatiana Golíkova, encargada del operativo nacional contra el Covid-19, instó a los inmunizados a no beber alcohol hasta que no hayan pasado 42 días después de recibir la inyección. En vísperas de las celebraciones de fin de año, sus palabras causaron una ola de críticas en las redes sociales. La ingesta de alcohol puede evitar que la persona genere los anticuerpos necesarios y entonces no producir el efecto de inmunidad deseado. De allí que, por la cercanía de Navidad y Año Nuevo, muchas personas que iban a vacunarse con la Sputnik V decidieron no aplicarse esta versión de la vacuna hasta el año próximo, cuando se acaben los festejos.

En el caso de las personas que se dieron la vacuna contra la gripe, deberán esperar un mínimo de 30 días para luego poder aplicarse la vacuna contra el Covid-19. Siguiendo el protocolo a repetir más adelante en Argentina, Rusia comenzó esta semana a vacunar contra el coronavirus a los grupos de riesgo como el personal de salud, trabajadores sociales y docentes en la ciudad.

Both comments and pings are currently closed.